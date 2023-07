Meer bezoekers dan verwacht bij h3h biënnale: ‘Het evenement staat als een huis’

indebuurt.nl Dit waren de populair­ste voornamen in Breda in 1880

De ene ouder gaat voor een naam anno 2023 en de ander gaat voor een gouwe ouwe. Heb jij ook zo’n oer-Hollandse naam of toch eentje van nu? Wat de meest populaire voornamen in Breda in 1880 waren, check je hier.