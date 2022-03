Meeste scholen zien aantal brugklassers stijgen, Cambreur dit jaar iets minder in trek

Marije rijdt op rolstoel­hel­ling 'vele malen makkelij­ker’ het zwembad in bij Arendse

RAAMSDONKSVEER - Een hellingbaan voor minder validen. Het lijkt een simpel ding, maar het is een enorme uitkomst voor mensen die van een rolstoel afhankelijk zijn. Ook gewone zwemmers vinden 'm handig; zij lopen langs de reling het zwembad in bij Arendse in Raamsdonksveer.

25 maart