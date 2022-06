Meisjes onwel bij concert tieneridool in Raamsdonksveer

Overlast in park Vredeoord in Dongen, man met softdrugs op zak aangehou­den

DONGEN - Nadat de gemeente Dongen en de politie meerdere meldingen van overlast in het Vredeoord (Vogeltjespark) in Dongen kregen, is er aan iemand een gebiedsverbod opgelegd. Deze persoon werd later aangehouden met een hoeveelheid softdrugs op zak. Dat meldt de politie.

10 juni