Merel van de Keer klinkt als een eenzame cowboy in Raamsdonksveer

Singer-songwriter Merel van de Keer (31) presenteert deze maand haar debuut EP ‘Ghost In The Storm’. Zes tracks vol pure, rauwe Americana uit Raamsdonksveer.

Wilde paarden, eenzame cowboys, bruuske stormen, kraakheldere rivieren en imposante buffels die intuïtief verder trekken als de tijd daar rijp voor is. Songs die eerder geboren lijken in het stoffige zuiden van de Verenigde Staten dan in een dorp in West-Brabant.

,,Ik laat mijn gitaar leidend zijn”, zegt de maker van deze muziek. ,,De stemmingen en klanken zorgen ervoor dat woorden intuïtief vanzelf komen. Het nummer Buffalo ontstond na het zien van de film Dances With Wolves. Dieren voelen instinctief aan wanneer ze ergens klaar zijn en verder moeten trekken. Bij de mens ligt dat blijkbaar anders. Ik merkte dat die song persoonlijk binnenkomt bij mensen.”

De in Oosterhout geboren singer-songwriter doorliep de academie voor muziekeducatie in Tilburg, verzorgt muzieklessen in het speciaal basisonderwijs en heeft een eigen gitaarschool. Op de podia opereert ze sinds 2018 solo. ,,Daarvoor was ik sologitarist in VUIG, een groep die zydeco met Balkaninvloeden speelde. Een typerend genre voor Raamsdonk. Heel vet om te doen. Thuis speelde ik echter andere muziek. Daar wilde ik mee naar buiten komen.”

Merel koos voor de gitaar nadat ze op haar twaalfde de solo in Highway To Hell van Angus Young in AC/DC hoorde. ,,Ik kon de structuur eerst totaal niet plaatsen, maar de sound en die energie fascineerde me. Blues was er ook al snel in mijn leven. Ik hoorde Robben Ford met Talk To Your Daughter. Dat soleren en improviseren, dat wilde ik ook. Na VUIG kwam de blues weer boven. Om mijn muzikale vocabulaire te verbreden ging ik tracks spelen die Rory Gallagher opgenomen had. Hij speelde die steeds anders. Het plezier, de onbevangenheid en kracht, raakte mij enorm.”

Voor de beoogde muziekstijl had ze een resonatorgitaar (of dobro) en een slide nodig. ,,Ik had net een twaalfsnarige gitaar gekocht en het geld voor zo’n echte metalen resonator ontbrak. Ik mocht er een lenen en bleef daarna zoeken naar een tweedehandse. In Utrecht vond ik een 26 jaar oud exemplaar. Het is vrijwel de enige waar ik nog op speel. Het voelt zo goed. Die sound, die stemmingen…”

Merel nam met deze gitaar haar volledige debuut-EP mee op. Gewoon thuis. ,,Ik was op zoek naar een ruimte met een mooie galm. Die had ik thuis gewoon: een lange hal in het gebouw uit 1842 waarin ik woon. Ik wilde dat mijn plaat zo puur mogelijk klonk. Muzikant/producer Joost Verbraak zei: dan kom ik toch met alle apparatuur en microfoons naar jou. Omdat die micro’s alles registreerden, hoor je wel wat bijgeluiden en mij soms ademen. Dat is prima. Wel moesten we elk half uur even stoppen. Ik woon vlakbij de kerk en dan had je steeds kunnen horen hoe laat het was, haha.”

‘Ghost In The Storm’ is verschenen via Howlin’ Chicken Records. O.a. te beluisteren op Spotify.