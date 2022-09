Met hoge zuil vol gezichten komt kunst in Gilze laagdrempelig naar de mensen toe

GILZE - Een 2,5 meter hoge zuil met ‘bekende’ gezichten en hoofden van dieren van klei siert sinds vrijdag 't Mollebos in Gilze. Wethouder Marielle van Doremalen onthulde het kunstwerk, dat een jaar in het park blijft staan.

,,Het is de vierde keer dat we op deze manier kunst kunnen belichten. Daar ben ik trots op”, zegt Van Doremalen over het project Kunst in de Gemeente – Gilze en Rijen. ,,Ik vind het belangrijk dat we kunst laagdrempelig onder de aandacht kunnen brengen.”

Het kunstproject, dat ook in vijf andere gemeenten in Nederland draait, is een initiatief van Stichting Kunstweek. Kunstenaars uit de regio maken kans op drieduizend euro en de mogelijkheid een jaar te exposeren. Na dat jaar is de sokkel voor de volgende winnaar ,,De gemeente Gilze en Rijen is recordhouder, het is de eerste gemeente die een vierde onthulling van een kunstwerk heeft", zegt voorzitter Raoul Locht.

Betrokken inwoners

,,Het mooie aan dit project is dat inwoners betrokken zijn. Vaak wordt een kunstwerk geplaatst en vragen inwoners zich daarna af wat daar ineens is neergezet. Bij dit project hebben ze de kans om mee te beslissen wat er op de sokkel komt te staan.”

Quote We hebben gekeken naar wat voor mensen hier wonen Kunstenaar Maarten Fleuren

Er werden 976 stemmen uitgebracht. Het kunstenaarscollectief Heren4 kreeg de meeste stemmen met het ontwerp dat ze hadden ingestuurd en ging aan de slag met de zuil. Naast vogels, een geit en konijnen zie je ook het hoofd van burgemeester Derk Alssema en van bisschop De Vet. ,,Maar bijvoorbeeld ook een vliegenier, die verwijst naar de vliegbasis. We hebben gekeken naar wat voor mensen hier wonen”, zegt kunstenaar Maarten Fleuren.

Drie jaar

Van Doremalen verwacht dat veel inwoners de zuil bewonderen als ze door Gilze lopen. ,,Het is leuk dat na drie jaar een kunstwerk in Rijen, nu met dit project gekozen is voor een kunstwerk in Gilze. Goed dat het wisselt tussen de kernen.”