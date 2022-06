Met zoveel ervaring kan Marcel Willemsen een klasje starten voor beginnende wethouders en raadsleden

Bunthoef krijgt nieuwbouw en 75 appartemen­ten, maar waar moeten de activitei­ten in die drie jaar heen?

OOSTERHOUT - Moeten de sociale activiteiten die nu in De Bunthoef in Oosterheide plaatsvinden tijdens de bouw van 75 sociale huurwoningen koste wat kost bij elkaar blijven, of mogen de locaties worden opgeknipt? Ja, zeiden de oppositiepartijen. Nee, zei wethouder Kastelijns dinsdag tegen de Oosterhoutse gemeenteraad.

