Mijlpaal voor vv Irene in Den Hout: raad zet eerste stap naar verplaatsing hoofdveld

OOSTERHOUT - Een mijlpaal voor vv Irene ’58 in Den Hout: de gemeenteraad zet een eerste belangrijke stap naar verplaatsing van het hoofdveld naar de rand van het dorp. Er wordt 135.000 euro uitgetrokken ter voorbereiding. Er wordt al tientallen jaren over gepraat.

De raad hakte eerder deze week de knoop door. De verhuizing van het hoofdveld is al sinds de jaren ’70, toen de voetbalclub een extra veld kreeg net buiten de kom, een hot item. Dat veld is vijf jaar geleden omgebouwd tot kunstgrasveld. Het hoofdveld, dat klem ligt in het dorpshart, komt daar bij te liggen.

Eerst inventarisatie

Eerst wordt nu een inventarisatie gedaan naar de ‘oude locatie’, naar de bodem en flora en fauna. Dan wordt een programma van eisen opgesteld, met kostenraming voor de inrichting van het nieuwe sportpark, inclusief kantine, kleedkamers en parkeerplaats

Het hoofdveld is in beeld voor woningbouw, voor een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap). Het gaat om 25 tot 27 woningen, bedoeld voor starters en senioren uit het eigen dorp. Uit de grondverkoop wordt de verplaatsing van het hoofdveld betaald.

Balletje aan het rollen

Fractievoorzitter Peter de Laat van Voor Heel Oosterhout is enthousiast: ,,We zijn verheugd. Maar het heeft te lang geduurd. Hopelijk gaan we nu wel uitvoeren, vaak hebben plannen de eindstreep niet gehaald.”

Jacqueline Kuhlmann, duofractievoorzitter van GroenLinks, is ook positief. Ze hoopt wel dat de ‘mooie bomenrij’ rond het kunstgrasveld behouden blijft. Fractievoorzitter Hannie Broekhoven van GBV: ,,Eindelijk is het zover, na tientallenjaren wachten. Blij dat we het balletje eindelijk aan het rollen hebben, ook voor de woningbouw.”

Volledig scherm Het hoofdveld van vv Irene '58 in Den Hout dat verplaatst wordt naar de rand van het dorp. © Palko Peeters