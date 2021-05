‘Mijn kopje koffie rook naar knoflook’, Susanne kreeg net als veel coronapatiënten een reukstoornis

Verkeers­pro­ble­men bij milieu­straat in Oosterhout: ‘Vaak hachelijke situaties’

27 mei OOSTERHOUT - Oosterhout laat onderzoek doen naar de verkeersproblemen rond de milieustraat. Vooral op piekmomenten is er overlast. ,,We hebben al maatregelen genomen, maar we zijn er nog lang niet”, zegt wethouder Marcel Willemsen.