Milieuclubs vechten uitbreiding Rodenburg aan in de rechtbank: ‘Via een geitenpaadje kunnen ze meer stikstof uitstoten’

Bedden verkocht vanuit Ooster­houts moskeepand: buurman vindt dat gemeente al eerder had moeten ingrijpen

DEN HAAG/OOSTERHOUT - Projectontwikkelaar Themapark blijft erbij dat de gemeente Oosterhout in januari 2021 een einde had moeten maken aan verboden opslagactiviteiten in het gebouw aan de Meerpaal 20 van stichting Ahmet Yesevi Moskee.