Minder treinen bij Lage Zwaluwe en Roosendaal door tekort aan treindienstleiders

De Bussel vecht om publiek de weg naar het theater weer te laten vinden: ‘Ik dacht: kom maar allemaal!’

OOSTERHOUT - Na corona draait Theater De Bussel in Oosterhout weer volop. Zaterdag gaan de losse kaarten voor het nieuwe seizoen in de verkoop en de verwachting is dat sommige voorstellingen direct uitverkopen. Directeur Charlotte Louwers blikt terug én vooruit.

19:01