Moderne, traditionele zweefmolen is de beste van Dongense kermis

De firma Thomassen won de trofee met Wellenflieger El Mundo, een ‘hypermoderne, maar toch traditionele zweefmolen’. Deze is gebouwd door het bedrijf van Wiek Thomassen, die er nu samen met zijn vrouw Annemieke van der Donk mee rondreist. ,,Dit is een bevestiging van ons werk, een kroon”, zegt Van der Donk opgetogen. De attractie is er pas een jaar en is volgens Van der Donk ‘nooit helemaal af’. ,,Er moeten nog wat lichtjes en versieringen hier en daar”, wijst ze. Het echtpaar wil de komende jaren met deze attractie door de Benelux reizen. ,,Deze prijs is belangrijk voor ons. We kwamen hier al, toen Piet hier nog zat. Dat maakt het eervol, het is een soort familie.”