Moestuin Dongen krijgt glorie uit de jaren twintig en dertig weer terug

In het kader van NLdoet! bliezen zaterdag zo’n vijftien tot twintig vrijwilligers nieuw leven in buurtmoestuin Glorieux in Dongen. Er wacht nog een grote uitdaging.

De grote lijnen uitzetten, daar houdt René Villerius wel van. Deze zaterdagmorgen moet dat echter letterlijk worden gezien. Met zijn rechterhand ramt hij met een paar ferme klappen paaltjes in de grond. Daartussen komt gaas, alles bij elkaar vormen ze de afscheiding van Buurtmoestuin Glorieux.

René is samen met nog een handvol vrienden naar Dongen getogen om in het kader van NLdoet! hand- en spandiensten te verrichten. “Doen we elk jaar. Het is goed om iets te doen voor de medemens.” Als de moestuin klaar is, mag hij meehelpen met zaaien, wieden, oogsten. “Ik geef niks om tuinieren, laat mij maar werken aan randvoorwaarden.”

Mexicaans tintje

Een tiental meter verderop gooit Ehprain Saucedo een kruiwagen met klinkers leeg. Uit die hoop stenen moet een kruidentuintje ontstaan. “Ja, ik doe zulk soort werk wel meer. We wonen op een boerderijtje, er is altijd wat te klussen.” Lachend: “Ik kom uit Mexico, dus NLdoet! heeft vandaag een internationaal tintje.”

Lees verder onder de foto:

Volledig scherm Pix4Profs-Ron Magielse in park glorieux wordt de oude broedermoestuin nieuw leven ingeblazen in de vorm van een buurtmoestuin. het is de bedoeling dat buurtbewoners de moestuin zelf gaan onderhouden. © Pix4Profs-Ron Magielse

Vijftien tot twintig vrijwilligers zijn druk in de weer op de ongeveer 650 vierkante meter, nabij Glorieux. Over de donkere aarde gaat een vrees om de meest hardnekkige wortels van bramenstruiken hun wil op te leggen. Na vandaag moet de tuin schoon worden opgeleverd. En volledig omheind. Honden – het stukje natuurgebied is heel erg in trek bij baasjes met viervoeters – kunnen er dan niet meer hun behoefte doen.

Hoe het met de oude moestuin afliep

In de jaren twintig en dertig vorige eeuw was er al een moestuin, weet buurtbewoner en kartrekker Marian Klomberg. “Broeder Urbanus verbouwde er voedsel. Voor de eigen congregatie, voor de armen in Dongen. Toen broeders verdwenen, heeft een Syriër het overgenomen. Die was van de ene op de andere dag verdwenen. Daarna veranderde het in een gribus.”

Doodzonde, meende Klomberg. Een jaar of vier geleden schreef ze Stichting Leystromen, de nieuwe eigenaar van de grond, aan om de moestuin weer nieuw leven in te blazen. Er kwam geen reactie op. Totdat Judith Benckhuijsen in beeld kwam. “Ik werd door een collega op het spoor gezet”, zegt de sociaal werker bij CountourdeTwern.

“Het leek me een prachtig project om mensen in deze buurt met elkaar te verbinden.” Dat vond kennelijk ook E & A, beheerder van het pand Glorieux. Die liet alles wat erop groeide en stond - verdwaalde bonenstaken van jaren her - rooien.

Groentes bij elkaar

Over een tijdje gaat zaad de grond in. Klomberg: “Het wordt een biologische tuin. Daarbij zetten we groentes zó bij elkaar dat ze de meeste profijt van elkaar hebben. Dus wortels naast uien, want de wortelvlieg kan niet tegen die geur van de uien.” De opbrengst is deels voor de vrijwilligers. “We willen bij Glorieux maaltijden maken, die verkopen. Met dat geld runnen we de moestuin.” Overigens, de materialen voor vandaag zijn deels gesponsord door bedrijven. Ook het Oranjefonds, dat NLDoet ondersteunt, deed een duit in het zakje.

Voor zo’n flinke lap grond zijn wel handjes nodig. “We hebben zes vrijwilligers”, zegt Benckhuijsen. “Dat zijn er veel te weinig.” Maar wat niet is, kan nog groeien. Klomberg: “Als die wandelaars zien wat hier gebeurt, sluiten ze zich misschien bij ons aan.”