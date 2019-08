Motorrijdster (28) overleden na ongeval in tunnel Raamsdonksveer

Video Motorrijd­ster zwaarge­wond bij ongeval in tunnel Raamsdonks­veer

8:04 RAAMSDONKSVEER - Een motorrijdster is donderdagavond zwaargewond geraakt nadat ze ten val kwam in een tunnel aan de Maasdijk in Raamsdonksveer. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.