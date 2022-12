Museumbaas Geert Kollau en modeontwerper Anne Oomen winnen Oosterhoutse Stimuleringsprijs

OOSTERHOUT - Geert Kollau verleende met zijn Museum of Young Art (Moya) onderdak aan de uitreiking van de Stimuleringsprijs. Hij mocht de prijs van 2021-2022 ook in ontvangst nemen. Anne Oomen ontving verlaat de prijs uit 2019-2020.

In de voormalige hangars van meubelfabrikant Galvanitas aan het Wilhelminakanaal verdrijft een grote houtkachel de kou. Organisator Jan Trapman legt uit dat de dubbele uitreiking een nawee van corona is. Wethouder Willem-Jan van der Zanden maakt de winnaars bekend. ,,Het is een prijs voor opkomende kunstenaars en initiatieven”, zegt hij. ,,Een aanmoediging van 2500 euro voor vernieuwing.”

Juryvoorzitter Hans van Brummen reikt de cultuurprijzen uit. ,,Moya is een veelbelovend initiatief. Een mooie opzet om jonge kunstenaars een podium te geven. Dat alle kunstwerken ook te koop zijn, is voor een museum best uniek.”

Baan opzeggen

,,Supertof”, zegt Geert Kollau als hij de prijs in ontvangst neemt. ,,Ik verwachtte het niet, want ik ben nog druk aan het bouwen.” Moya heeft, in de vijftien maanden dat het open is, al 20.000 bezoekers verwelkomd. ,,Ze komen overal vandaan”, vertelt Kollau. ,,Parijs, België, Duitsland en iemand met een galerie in New York kwam bij ons shoppen. Van de vijf jonge kunstenaars die hier hangen, is er al één die de baan die hij erbij doet kan opzeggen.”

De Oosterhoutse modeontwerper Anne Oomen is door werkzaamheden verhinderd. Moeder Elly Oomen neemt de prijs, gehuld in een creatie van haar dochter, in ontvangst. Daarmee onderstreept ze de woorden van juryvoorzitter Van Brummen: ,,Haar kleding is veel meer dan een gebruiksvoorwerp, het is een verhaal dat je op je huid draagt.”

,,Mijn jurk is gemaakt van speciale zijde”, vertelt Elly Oomen. ,,Anne koopt witte zijde in, die zij vervolgens met de hand schildert.” De jurk, een motief van blauw met bordeauxrode strepen afgewisseld met een dunne, zwarte schaduwstreep, valt soepel om haar lichaam. ,,Anne ontwerpt ook veel kleding voor dansers”, zegt haar moeder trots. ,,En op tv zag ik een hoogleraar en een staatssecretaris in een ontwerp van Anne.”

Volgens het juryrapport is Anne Oomen kunstenaar en ondernemer tegelijk. Daarmee geeft de jury aan dat zij ook op de hoogte is van de stap die Anne Oomen nam om tijdens de Paris Fashion Week in 2020 te proberen door te breken. Een investering van 10.000 euro, zo vertelde de modeontwerper eerder in deze krant. Door corona werd deze stap geen succes. De jury ziet dit als domme pech en wil haar stimuleren om door te gaan. Ze meent dat de kunstenares een exportproduct voor Oosterhout kan worden, net zoals de Oosterhoutse Marlies Dekkers, de modeontwerper die internationaal doorbrak met lingerie.