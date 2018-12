Mysterieuze luierdief steelt gebruikte poepluiers uit containers

De laatste weken worden de luiers teruggevonden in het Kerkebos tussen rivier de Donge en ’s Gravenmoer. Dat is een aardig eind verwijderd van kinderdagverblijf De Hummelhoeve aan de Laagstraat in Dongen. Nicole Mallens van De Hummelhoeve: ,,Dit is bij ons al vijf jaar aan de gang. Ik heb de dader toen eens betrapt. Hij moet destijds een jaar of 15 zijn geweest. Nu is hij dus rond de 20. Het is een paar jaar rustig geweest, maar nu is het weer raak. Op zaterdag 22 augustus betrapte ik hem weer en ben er achter hem aan gegaan, maar hij wist te ontglippen.’’



Net als Verhoeven is Mallens not amused. ,,Het is bizar. Wie doet zoiets? De dader moet niet helemaal in orde zijn. Ik moet voorzichtig zijn, want ik weet niets over de achtergrond. Maar het zou toch erg zijn als je hiervan een kick krijgt. Dat je zoiets doet uit een behoefte.’’