Na 17 jaar verlaat David Vermorken de politiek in Gilze en Rijen voor de liefde en een baan als wethouder in Twente

GILZE EN RIJEN - Campagneleider, commissielid, raadslid, fractievoorzitter, wethouder en lijsttrekker. David Vermorken heeft in de afgelopen zeventien jaar heel wat politieke functies gehad in de gemeente Gilze en Rijen. Dat is nu afgelopen, voor de liefde vertrekt hij naar Hengelo.

Vermorken was sinds 2005 betrokken bij VVD Gilze en Rijen. In 2006, 2010 en 2014 leidde hij de verkiezingscampagnes van de VVD. In 2014 werd hij raadslid en drie jaar later fractievoorzitter. In mei 2019 werd hij benoemd tot wethouder, dat was hij tot de nieuwe coalitie in april 2022 werd geïnstalleerd.

,,Nu is het tijd voor iets anders. Vanaf dinsdag 5 juli ga ik in Hengelo samenwonen met mijn vriend en toekomstige echtgenoot Onno.”

Quote We hebben fantasti­sche voorzienin­gen waar we enorm trots op mogen zijn. David Vermorken

Met trots kijkt hij terug op zijn politieke jaren in ‘een veelzijdige en dynamische gemeente’. ,,De ontwikkelingen die de gemeente de afgelopen zeventien jaar heeft doorgemaakt zijn enorm. We hebben fantastische voorzieningen waar we enorm trots op mogen zijn.”

Vermorken is zijn (oud-)collega's dankbaar voor hoe er politiek gevoerd is in de gemeente Gilze en Rijen. ,,Je kiest als gemeenteraadslid je collega’s van andere partijen niet uit. En het debat mag, en moet, ook op het scherpst van de snede gevoerd worden. Felle discussies op de inhoud, maar niet op de persoon. Niet in de raad, maar ook niet in het weekblad of op social media.”

Toekomst

Vanuit zijn nieuwe woonplaats kan Vermorken al snel weer aan het werk. Dinsdag 5 juli wordt hij voorgedragen als VVD-wethouder in de Twentse gemeente Borne.

Bart van Enschot is de opvolger van Vermorken. Hij wordt op 11 juli beëdigd als nieuw raadslid van de VVD Gilze en Rijen. ,,Een pittige uitdaging om een ervaren en kundig persoon als David op te volgen”, zegt de uit Gilze afkomstige Van Enschot, die zijn nieuwe rol ‘vol enthousiasme en vol energie’ op gaat pakken.