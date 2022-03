Na 28 jaar neemt Gino Schipperen het drumstokje bij de WC Experience weer over van zijn opvolger Raymond de Graaf

De agenda van de ‘Rock ‘n Loll-band’ liep vol, met daarbij ook grote festivals en evenementen. ,,Daar hoor je dan naar uit te kijken, maar ik had dat absoluut niet”, zegt De Graaf. ,,De motivatie was er niet meer. We gingen weer repeteren, maar ik kreeg het er een beetje benauwd van. Voor carnaval hadden we ook een repetitie. Iedereen was enthousiast, maar ik werd steeds ongemakkelijker. Toen heb ik de knoop doorgehakt.”