Na jaren praten en bouwen is scoutinggebouw geopend: ‘We zijn hier echt trots op’

In augustus 2014 werd na gesprekken met de gemeente Geertruidenberg duidelijk dat een verhuizing een kwestie van tijd was. Het zou sowieso gaan gebeuren, de vraag was alleen nog: wanneer precies? Bestuurslid Bart Roos weet niet beter dan dat de verhuizing onderwerp van gesprek was. ,,Dat was al zo toen ik bij de scouting kwam, meer dan dertig jaar geleden.”