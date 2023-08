Niels Laros wint weer op EK onder 20 jaar: talent uit Oosterhout schrijft ook 5000 meter op zijn naam

Ridders en burgemees­ters woonden er, nu wordt monument aan Cathari­nastraat kantoor

BREDA - Rijksmonument Huis Snellen in de Bredase Catharinastraat wordt verbouwd tot kantoorconcept. Het vroegere hofhuis bood in het verleden ruimte aan graven, ridders, burgemeesters en dokters. Vanaf september is het te huur als chique kantoorruimte.