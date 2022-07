Niet iedereen ziet vierde wethouder Dongen zitten: ‘Dat geld kunnen we beter anders besteden’

Neeltje Treffers overwon kanker, nu wint ze een onderne­mings­prijs: ‘Ik ben in mezelf blijven geloven’

OOSTERHOUT - In 2019 werd ze getroffen door botkanker. Overlevingskans: 50 procent. Drie jaar later wint Neeltje Treffers van de Oosterhoutse onderneming PuurZorg een belofteprijs voor haar werk. ,,Ik ben in mezelf blijven geloven.”

