Nieuwbouw in de pen voor Hanze College: op zoek naar geschikte locatie

Na zes jaar hakt Raad van State knoop door: 1.400 euro schadever­goe­ding voor Dongenaren

DEN HAAG/DONGEN - Bewoners van een villa aan de Lijsterlaan in Dongen moeten genoegen nemen met een planschadevergoeding van 1.400 euro vanwege de bouw van een vrijstaand huis aan de Leeuweriklaan. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een zaak die in 2017 begon.

3 februari