Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Biezen in Dongen pas eind 2025 klaar

Directeur Monica van Moergastel van basisschool De Biezenkring was onaangenaam verrast, om het zachtjes uit te drukken. Tijdens de raadsinformatieavond over onderwijshuisvesting in Dongen kondigde een beleidsambtenaar aan dat de nieuwbouw van haar school met een jaar wordt uitgesteld. Reden voor de vertraging is de sluiting van De Noorderpoort, dat met De Biezenkring het nieuwe IKC zou betrekken. De directeur was niet van het uitstel op de hoogte gesteld.

Al eerder had De Biezenkring een lagere prioriteit gekregen in de volgorde waarin de Dongense basisscholen aangepakt worden, terwijl het gebouw onderhand in zeer slechte staat is. Ook steekte het haar dat voor de nieuwbouw een levensduur voorzien is van vijfentwintig jaar. Dat is de helft van de levensduur voor de andere IKC’s. Daarnaast is het nog steeds onduidelijk of er een gymzaal bij IKC Biezen komt. Het is de bedoeling dat de huidige zaal, Otterdonk, gesloopt wordt.