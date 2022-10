Nieuwe atletiekbaan Atledo klaar voor gebruik

Atlete Nadine Broersen valt op in haar oranje TeamNL-shirt tussen de andere bezoekers die bijna allemaal in het blauw gekleed zijn. Broersen is kind van de club, met een succesvolle carrière. Ze is hier met veel plezier, zegt ze. ,,Als ik iets voor mijn oude club kan doen, dan doe ik dat graag.”

Ze vertelt dat ze nu al zo’n twee weken op de nieuwe baan loopt. ,,Hij is heel zacht, echt ideaal voor training. De oude baan was zeker aan vervanging toe, hij had meerdere zwakke plekken.” Broersen gaf zaterdagmiddag een training aan Atledo-pupillen op de nieuwe baan. Collega-atlete Melissa Boekelman hielp haar daarbij

Kwestie van goed onderhoud

Normaal gesproken gaat een baan vijftien jaar mee. Deze haalde de 21 jaar. Dat is een kwestie van goed onderhoud, zegt voorzitter Marcel Oerlemans. In de vorm van reiniging. Ieder jaar weer, geen jaar werd overgeslagen.

,,We gaan dan met grote machines over de baan, met een hogedrukspuit. Het is een flinke kostenpost, dus het is voorstelbaar dat clubs dat soms een jaartje overslaan. Wij hebben het dit jaar niet gedaan, omdat we ‘m gingen vervangen. Je zag ‘m daardoor ook echt direct heel snel achteruitgaan.”

Quote Er is een nieuwe techniek toegepast. De toplaag van de oude baan is herge­bruikt. Daarmee zijn we de eerste in Brabant René Jansen, wethouder

De vereniging trok zelf een ton uit de kas om de vervanging van de baan te bekostigen. De gemeente legde nog eens 450.000 euro neer. Een trotse Jansen: ,,Er is een nieuwe techniek toegepast. De toplaag van de oude baan is hergebruikt. Daarmee zijn we de eerste in Brabant. En de derde in Nederland.”

Zondag staat de eerste officiële baanwedstrijd op de nieuwe baan op het programma bij Atledo.