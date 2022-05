Nieuwe Bunthoef met 75 appartementen wordt de ‘eyecatcher’ van Oosterhout-Zuid

De vernieuwing van de stedelijke invulling op hoek Burgemeester Holtroplaan-Europaweg is ingrijpend, maar broodnodig. De Bunthoef is ‘op’ en extra sociale huurwoningen zijn nodig. Thuisvester gaat het bouwplan exploiteren. ,,Wij gaan de Bunthoef van Thuisvester huren, of heel misschien besluiten we het later alsnog te kopen", zegt wethouder Arnoud Kastelijns (Bouwen). Uitgangspunt is dat Surplus de Bunthoef blijft beheren.