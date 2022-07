Nieuwe website voor Oosterhoutse mantelzorgers

Piena: ,,Als gemeente juichen we het toe dat er één platform is waar organisaties op samenwerken. Animo ontwikkelde deze site omdat er behoefte was aan meer informatie op één plek voor alle mantelzorgvragen. In Oosterhout zijn naar schatting 13.000 inwoners mantelzorger. Zo’n 1.700 mantelzorgers schreven zich al in bij Surplus. Ook met anderen komen we graag in contact.”