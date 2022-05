Oekraïense vluchtelingen te gast op bevrijdingsconcert in Raamsdonk

RAAMSDONK - Van de 42 Oekraïense vluchtelingen wilden er 39 komen, zegt een verheugde secretaris van harmonie Sint Bavo in Raamsdonk. Daarom zal het bevrijdingsconcert in de Lambertuskerk donderdagavond wellicht wat later beginnen.

,,Onze gasten worden met busjes opgehaald bij de Schattelijn. Enkelen hebben al aangegeven dat ze zelf ook graag liederen willen zingen".

Het zal duidelijk zijn: het concert van de vrijheid staat in het teken van de oorlog in de Oekraïne. ,,Wij leven in vrijheid”, zegt secretaris Pius van Oort, ,,en zij niet. De vluchtelingen verkeren in moeilijke omstandigheden. Daarom krijgen zij dit concert aangeboden".

Het is een aangepast concert, 'met uiteraard minder luchtige nummers', aldus Van Oort. ,,We spelen Oekraïense volksliedjes, de dirigent heeft er een aantal opgezocht. Of ze ze meezingen, dat denk ik niet, want als orkest spelen we in een andere toonhoogte. Maar aan het einde van het concert maken we graag plaats voor ze op het podium, dan plakken we er gewoon een stukje aan vast.”

Quote Aan het einde van het concert maken we graag plaats voor ze op het podium Pius van Oort, secretaris Sint Bavo

Het concert op 5 mei in de Lambertuskerk is gratis en voor iedereen toegankelijk. Het begint om 19.30 uur of zoveel later ‘als alle busjes binnen zijn'.