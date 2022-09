Oldtimer gaat in vlammen op in Oosterhout

Redding van muurschil­de­ring is monniken­werk: ‘Stukje voor stukje peuteren en het kan nog jaren duren’

RIJEN - Urenlang krabben met een scalpel om een muurschildering te redden. Vrijwilligers van heemkundekring De Heerlyckheit Dongen zijn er in de zomermaanden druk mee geweest. Of de muurschildering van de Dongense kunstenaar Jan Willemen echt voor de toekomst behouden blijft, is nog de vraag. Maar de eerste stap is gezet.

