Ongeneeslijk zieke Keano (11) uit Oosterhout krijgt zichzelf als superheld in Happy Meal: ‘Nu kan ik vechten’

Omwonenden vliegbasis Gil­ze-Rij­en woest over plannen Defensie: ‘Dood in de pot voor dorp Molenschot’

10:38 GILZE - Defensie is niet van plan veel tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen. Dat blijkt uit een nota over de nieuwe geluidzone die het ministerie dinsdag heeft gestuurd aan de gemeente Gilze en Rijen. De belangenvereniging van bewoners is woedend: ‘Dit is de dood in de pot voor het dorp Molenschot’.