Ontspannen Oosterhouts Parkfeest met Yuki die een thuiswedstrijd speelt

de hobbykamer van... Motoren, caravans en oldtimers: Geert (61) repareert ze allemaal

,,Je moet bezig zijn”, vindt Geert de Rover (61) uit Rijen. Bijna dagelijks is hij in of voor zijn hobbykamer te vinden. Deze bevindt zich naast de woning en had ook in gebruik kunnen zijn als garage. En in bepaald opzicht is hij dat ook.

7 juni