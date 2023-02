Ook ambtenaren stadhuis Oosterhout houden een werkonderbreking

Update Beschonken vrouw rijdt in sloot bij Breda en wordt gevonden naast auto: ‘Ze was te dronken om te blazen’

BREDA - Een Belgische automobiliste is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden, nadat ze een sloot in was gereden bij Breda. De 61-jarige vrouw lag naast haar auto en werd door een agente uit de sloot geholpen. Volgens een politiewoordvoerder bleek ze ‘flink dronken’ en was ze op het bureau ‘te dronken om te blazen’.