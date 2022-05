Ook bij La Forchetta zorgt ‘Poolse Máxima’ voor de sfeer

Zydeco Village met negen bands en cajun food

RAAMSDONK - Meer dan 300 kaarten zijn er al verkocht voor Zydeco Village, dit weekend in Raamsdonk. ,,We zijn hier heel blij mee”, zegt pr-man Jan Ghuijs over het internationale Zydeco Festival waarvan de 28e editie wordt gehouden in het kleinere Raamsdonk.

19 mei