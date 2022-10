Oosterhout erkent ‘verwarrende onderbouwing’ woningbouwplan Dorst-Oost

,,Mooier kan ik het ook niet maken,” zei de raadsman van de gemeente nadat hij flink was doorgezaagd door ’s lands hoogste bestuursrechter tijdens een rechtszaak over een woningbouwplan in Dorst. De zaak is overigens aangezwengeld door Milieuvereniging Oosterhout. Die vindt allereerst dat de woningen helemaal niet op die plek in het buitengebied thuis horen.

,,Er is meer dan genoeg binnenstedelijke ruimte in Oosterhout over om nog zo’n 2.000 woningen te bouwen. Daar ga je toch geen waardevol bos, weiland en NatuurNetwerkBrabant (NNB) aan 165 nieuwe woningen op offeren,” zei Rogier Hörchner, raadsman van de milieuorganisatie, in Den Haag. In ieder geval vindt Milieuvereniging Oosterhout dat de hoogste bestuursrechter een dikke streep door het woningbouwplan moet halen.

De raadsman van Oosterhout, de woordvoerder van ontwikkelaar CV Ruimte voor Ruimte en zegsvrouw van de provincie Noord-Brabant vinden dat helemaal niet nodig. ,,Mocht de Raad van State vinden dat het toch het één en ander schort aan de ruimtelijke onderbouwing, dan kunnen we dat gemakkelijk met een zogenoemde bestuurlijke lus repareren,” zei de Oosterhoutse advocaat.

Volgens milieuraadsman Hörchner is het te veel te laat om te repareren en moet het gehele woningbouwplan van tafel: ,,Het plan is volstrekt in strijd met Brabants eigen ruimte-voor-ruimte- beleid en de regels voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Ontwikkelaar CV RVR schrapt bijvoorbeeld een bos alleen om een derde ontsluitingsweg mogelijk te maken. Dat kan helemaal niet.”

De Raad van State vond dat ook wel opmerkelijk. ,,Waarom legt u die zuidelijke ontsluitingsweg op de Oude Tilburgsebaan dan niet verder naar het westen, dan hoef je veel minder bos weg te halen,” zei staatsraad Jan-Joost van Gastel. Volgens de woordvoerders van de gemeente en provincie is dat niet erg handig omdat al het verkeer dan door de bestaande buurten van Dorst moeten.

Volgens de provinciewoordvoerster mag Noord-Brabant natuur schrappen als daarmee een belangrijke algemeen belang is gemoeid: ,,De kranten staan vol over woningnood en het belang van woningbouw. Wij zijn groot voorstander van 165 nieuwe woningen in Dorst omdat daarmee het dorp leefbaar blijft en de voorzieningen op peil.”

De kans lijkt groot dat de Raad van State het woningbouwplan toch terug gaat sturen naar de tekentafels van de gemeente en provincie, om eventuele gebreken te repareren. Alleen als de fouten en gebreken te groot blijken gaat het hele plan van tafel en moeten de CV, Oosterhout en Noord-Brabant weer van voren af aan beginnen.

Uitspraak binnen enkele weken.