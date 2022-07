Oosterhout herkent zich niet in alarmerende signalen over onderwijskwaliteit Curio Effent

Vluchtelin­gen in Gr8 Hotel Oosterhout: ‘Hoe mooi is het dat je iets kunt betekenen voor deze mensen?’

OOSTERHOUT - Een kleine tien dagen nadat de eerste vluchtelingen uit Ter Apel arriveerden bij het Gr8-hotel in Oosterhout, checkten vrijdag ook de eerste minderjarige alleenstaande vreemdelingen in. In totaal zitten er nu 60 vluchtelingen in het hotel, ‘en dat worden er ook niet meer’.

