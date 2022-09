Oosterhout is week lang ambassade van vrede: ‘We zijn onze rust kwijtgeraakt’

Gerret (70) zag kanker als farmaceut, zoon, partner en vader en zette zijn ervaringen op papier

’S-GRAVENMOER - Een leven zonder kanker? Gerret Verhagen uit ’s-Gravenmoer kan het zich niet voorstellen, en dat terwijl hij zelf niet ziek is. ,,Mijn leven is verweven met kanker, in goede en slechte zin.”

13 september