Oosterhout krijgt 6 miljoen euro subsidie, maar de gemeenteraad moet het in de krant lezen

Over die vraag ging het dinsdagavond voorafgaand aan de Oosterhoutse raadsvergadering. Toegegeven, een miljoenensubsidie van deze orde zie je niet zomaar over het hoofd. ,,In de euforie over de toekenning zijn wij echter vergeten de raad te informeren", moest wethouder Clèmens Piena toegeven. ,,Dit is niet goed gegaan.”

Geen subsidieverzoek

Piena gaf aan dat de miljoenen alleen komen als Oosterhout zelf ook in het gebied investeert. ,,Als we dat niet doen, krijgen we die 6 miljoen niet. De bijdrage is niet bedoeld als exploitatietekort in de woningbouw, maar als co-financiering van infrastructurele maatregelen die ontwikkeling op Ampiaterrein mogelijk maken. Daarnaast proberen we via de provincie een bijdrage te krijgen voor de OV-hub.”