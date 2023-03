Oosterhout likt wonden na vernietigende taal rechtbank over zonnepark: ‘We krijgen ervan langs’

In één week honderden drugsvaten gedumpt in Brabant, recherche onderzoekt verband

De recherche onderzoekt een spoor aan drugsafval-dumpingen in Brabant. De politie Midden- en West-Brabant ontving in de afgelopen week maar liefst elf meldingen van meerdere dumpingen in meer Teteringen, Made, Bavel, Esbeek, Diessen, Hooge Zwaluwe, Dinteloord, Berkel-Enschot en Rijsbergen.