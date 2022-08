Oosterhout organiseert cursus Citytrainers voor jongeren met talenten en ideeën

,,Deze cursus is voor jongeren een kans om meer te doen met hun creatieve en sportieve talent. Voor de stad is het een nieuwe bron van sociale en maatschappelijke activiteiten", zegt wethouder Arnoud Kastelijns.

De cursus is bedoeld voor jongeren van 14 tot en met 23 jaar die meer met hun talenten willen doen, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren voor de buurt. Ook jongeren die zich sociaal of organisatorisch verder willen ontwikkelen of die zich aan het oriënteren zijn op een opleiding of baan in de sport, culturele sector, welzijn of zorg kunnen zich aanmelden voor de cursus.