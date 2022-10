Oosterhout trekt miljoenen uit tegen dreigende uitholling: ‘We kiezen voor onze mensen’

OOSTERHOUT - Oosterhout trekt miljoenen euro’s uit om mensen in deze sociaal en financieel zware tijd te helpen. Het is met de energiecrisis en de koopdrachtdaling waken voor uitholling van de samenleving, uitten burgemeester en wethouders hun zorgen bij de presentatie van de begroting 2023. Burgemeester Mark Buijs: ,,We kiezen voor onze mensen.”