Oosterhout verdubbelt budget wijkgericht werken: inzet wijkmakelaars zeer gewaardeerd

Van seksueel misbruik beschuldig­de dansleraar aangehou­den, West-Brabantse vrouwen deden aangifte

Een dansleraar tegen wie recent twee aangiftes en twee meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn gedaan door onder meer vrouwen uit West-Brabant, is maandag aangehouden en verhoord. Het Openbaar Ministerie zal nu gaan bepalen of tot strafvervolging wordt overgegaan. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

5 juli