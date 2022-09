Oosterhout wil opsplitsen woningen vereenvoudigen, maar wel onder voorwaarden

Ook zonder de harmonie gaat de Waspikse boeken­beurs door

WASPIK - ,,Ja, we mogen weer!” Geen seconde twijfelde Gerri Langerwerf (67), voormalig secretaris van de opgeheven harmonie Volksvlijt en Volksvermaak, toen ze gevraagd werd de boekenbeurs nieuw leven in te blazen. De beurs is vanaf vrijdag 23 september drie dagen op rij in de Theresiakerk.

21 september