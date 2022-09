Oosterhout zoekt nog klimaatburgemeester voor Nationale Klimaatweek 2022

De inzet van deze speciale klimaatburgemeester is in hoofdzaak om met elkaar (burgers, bedrijven en overheid) de strijd aan te gaan tegen de klimaatverandering.

De gemeente in de oproep: ,,Ben jij iemand die al stappen heeft gezet om klimaatbewuster te leven, wonen, eten, consumeren of reizen; en draag je dit ook graag uit? Doe dan mee! Want we hebben jou nodig als klimaatburgmeester van Oosterhout. Door jouw verhaal te delen, inspireer jij andere Nederlanders om ook duurzamer te leven. Naast Klimaatburgemeesters zoeken we ook bedrijven en organisaties die zich aansluiten als Klimaatsupporter voor de NKW.”

Tweede Klimaatweek

De tweede Nationale Klimaatweek start op 31 oktober. In die week (die loopt tot en met 6 november) vraagt het ministerie, net als tijdens de eerste editie in 2021, op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt aan klimaatverbeteringen.



Vorig jaar tijdens de NKW zetten 142 klimaatburgemeesters zich op hun eigen manier in om bewuster om te gaan met het klimaat.

Gesprek met burgemeester

De klimaatburgemeester organiseert gedurende de week een activiteit in wijk of buurt om bewoners in beweging te krijgen. Op het programma staat onder meer ook een gesprek met burgemeester Mark Buijs over wat er nog moet gebeuren om de klimaatdoelen te halen.



Ook scholen, bedrijven en instellingen kunnen zich aanmelden om mee te doen aan de klimaatweek. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55 procent zijn gedaald, als opmaat naar klimaatneutraal in 2050. Voor meer informatie en opgeven voor klimaatburgemeester: www.nkw2022.nl.