Oosterhouter gepakt bij drugsactie in Zeeland, politie lost schot

Op het terrein en in de omgeving werden in totaal vijf mannen gearresteerd. Het vijftal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. In de loods van het bedrijf stond een reeks tassen, gevuld met wit poeder. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het vermoedelijk om cocaïne. Leden van het Team Bijzondere Bijstand van de douane kwamen met spoed in meerdere onopvallende voertuigen ter plekke om de locatie te beveiligen. De tassen en de inhoud zijn in beslag genomen en worden later onderzocht.