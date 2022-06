Oosterhouts Parkfeest eindelijk weer coronavrij

Zaterdag bestaat het programma onder meer Son Mieux, The Lost Chords, Nielson, Kriss Kross Amsterdam, Lois Lane, Minka, Maan, S10 en als afsluiter DI-RECT. Het festival biedt in het zaterdagprogramma ruimte aan artiesten uit Oosterhout en omgeving. Liefhebbers moeten daarvoor zijn bij het podium in het Slotpark-Oost waar onder meer Nienke Hillemans optreedt. Zij won in 2020 de talentenjacht De Nieuwe Strot. Hillemans wordt begeleid door de Talentband. Ook present is At First, een jonge metalband.