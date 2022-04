Oosterhoutse Bussel in teken van de hedendaagse jazz

Het festijn vindt plaats onder de titel de EastSide Jazz Sesjuns en is gratis te bezoeken. Initiatiefnemers Elroy Snoeren, Eva Korse en Johan Datema vonden dat er te weinig locaties waren in de regio Oosterhout om een middag te jazzen met muzikanten uit de regio. Daarom hebben ze het heft in eigen hand genomen en de samenwerking gezocht met theater De Bussel.

,,Natuurlijk is er Jazz Club Oosterhout, maar die richten zich op oude stijl jazz sessies. Absoluut aan te raden om ook hen in de gaten te houden, want ze organiseren hele leuke events. Maar wij willen met onze openbare sessies meer de kant op van de hedendaagse jazz. Dat was er nog niet, dus zijn we dat zelf gestart’’, zegt Johan Datema.

Enkele keren per jaar

De bedoeling is dat de sessies enkele keren per jaar zullen plaatsvinden. Amateur- en professionele jazzmuzikanten kunnen samen met de vaste professionele begeleidingsband bebop, swing, latin en bossa spelen. De begeleidingsband bestaat uit Elroy Snoeren op contrabas/elektrische bas, Eva Korse op drums en Manuel Blesgraaf op toetsen. Sessieleider is saxofonist Johan Datema.

De EastSide Jazz Sesjuns sluiten aan bij Rene van Bijnens Café Fwaajee dat ook in De Bussel plaatsvindt. ,,We willen meer culturele diversiteit in De Bussel en Café Fwaajee draagt daar aan bij door veelal gratis evenementen in de foyer van het theater te organiseren’’, zegt Van Bijnen.

De eerste sessie staat gepland op zondag 10 april van 15.00 tot 18.00uur. De zaal is open vanaf 14.30 uur.