Oosterhoutse onderneemster Kristel Groenenboom is de jongste Zakenvrouw van het Jaar

De jury van de Prix Veuve Clicquot, bestaande uit onder meer oud-minister Annemarie Jorritsma, bewierookt met name Groenenbooms inzet om meer vrouwen warm te maken om in de techniek te werken. Groenenboom: ,,Mannen in de zorg, vrouwen in de techniek: als we allemaal wat minder in stereotypes zouden denken, zou dat volgens mij niet alleen goed zijn voor het personeelstekort, maar ook voor het plezier op de werkvloer.”