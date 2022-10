Oosterhoutse onderscheiding Malou Pheninckx

Pheninckx is in 2020 met het Nederlands dameselftal Olympisch kampioen hockey geworden. Hoewel niet meer woonachtig in Oosterhout is zij er geboren en getogen en volgens het gemeentebestuur daarom een visitekaartje voor de stad.

Een huldiging in haar geboorteplaats moest als gevolg van corona enkele malen worden uitgesteld. Burgemeester Mark Buijs heeft dat nu goedgemaakt door haar gisteravond de onderscheiding op te spelden.

Malou Pheninckx is al sinds 2010 een vaste kracht bij hockeyclub Kampong en kwam daarvoor uit voor De Warande in Oosterhout en Push in Breda. Vorig jaar maakte ze bekend na 108 interlands te stoppen als international.

Gouden medailles

In 2020 won ze in Tokio nog Olympisch goud met de Oranje Vrouwen. De middenveldster debuteerde in 2013 in Oranje, maar raakte daarna een tijdje uit beeld. Onder bondscoach Alyson Annan keerde Pheninckx terug in de nationale ploeg. Ze won de afgelopen jaren veel prijzen met Oranje waaronder goud op de Olympische Spelen in Tokio en goud tijdens het EK in 2017, 2019 en 2021. Op het WK in 2018 was daar eveneens goud.

Malou Pheninckx is volgens de gemeente ‘trots’ op de stad waar zij geboren en getogen is en laat dat ook op allerlei manieren merken. Zij onderhoudt ook nadrukkelijk haar contacten in onze gemeente en is met regelmaat in Oosterhout te vinden. ‘Hiermee levert zij een positieve bijdrage aan de uitstraling en naamsbekendheid van onze gemeente’, aldus een persbericht.