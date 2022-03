Oosterhoutse winkeliers geven ‘verzet’ tegen bouw Arendsplein op: zij vrezen voor grotere parkeerdruk

Schop kan in de grond voor 150 appartemen­ten bij Arends­plein: ‘Wel zorgen over parkeren’

OOSTERHOUT - De voormalige bankengebouwen op het Arendsplein gaan waarschijnlijk in 2022 plat. In 2025 verrijzen drie woontorens op deze locatie. De Oosterhoutse politiek is in meerderheid akkoord: ,,We slaan twee vliegen in één klap. We dringen de winkelleegstand terug en voegen wat toe aan de woningvoorraad.”

24 november