Op de Markt heeft een slechtziende in Oosterhout ineens een probleem: ‘Het kan hier beter’

'Toeganke­lijk’ Breda beloond met Europese prijs

BREDA - De hoofdprijs is aan Breda voorbijgegaan bij de uitreiking van de European Smart Tourism Award 2020 woensdagavond in de Finse hoofdstad Helsinki. Maar Breda won wel de eerste prijs in de categorie ‘Accessibility’ (toegankelijkheid voor mindervaliden).

10 oktober