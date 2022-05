Op het veld van Irené'58 kan Den Hout nu gaan bouwen voor eigen inwoners

OOSTERHOUT - Met een ‘Noord-Koreaanse uitslag’ van 29 voor en nul tegen stemde de Oosterhoutse gemeenteraad dinsdag in met de woningbouwplannen voor Den Hout. De schop kan de grond in. Al was het nog wel even de vraag: voor wie bouwen we?