Open dag nieuwe opleiding logistiek en transport in Oosterhout

De instroom van mbo'ers daalt, en dat is raar want: ‘Ze kunnen aan salaris straks vragen wat ze willen’

Nieuwe mbo-opleiding in Oosterhout: ‘In de logistiek is werk te over’

Coronagelden

In september 2022 wordt gestart met de BOL-opleiding Logistiek en Transport in Oosterhout/Breda. De opleiding leidt vooralsnog tot een diploma op BOL-2 niveau en biedt een basis voor doorstroom naar hogere niveaus als supervisor, chauffeur wegtransport of teamleider. Leerlingen van Oosterhoutse scholen brengen in de week daaraan voorafgaand een bezoek aan Logistieke Vooruit van Curio.

Theorie en praktijk

De opleiding bestaat uit enkele dagen school. Dit kan op een bestaande Curio-locatie of op een nieuw ingerichte plek bij een bedrijf in Oosterhout. Twee of drie dagen in de weken dompelen de scholieren zich vervolgens onder in de praktijk. Ze kunnen zich daarbij ontwikkelen in allerlei disciplines.